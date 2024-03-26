Во вторник, 26 марта, состоится ряд товарищеских футбольных матчей между сборными. В одном из них Франция на своем поле будет принимать Чили.

Перед стартовым свистком состоится минута молчания. Она будет посвящена жертвам террористического акта, который произошел 22 марта под Москвой.

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Французы выразили солидарность с российским народом

Об этом рассказал президент Французской федерации футбола Филипп Диалло. Чиновник заявил, что организация, которую он возглавляет, солидарна с народом России и объяснил, почему данная акция не состоялась на следующий день после теракта.

Когда происходят такие события, нам нужна большая солидарность с российским народом. Почему этого не произошло перед матчем с Германией? Все уже было спланировано, и для того, чтобы отдать дань памяти, было необходимо сделать это в хороших условиях, учитывая ужасные события. Будьте уверены, что Французская федерация футбола полностью солидарна с российским народом и его российским коллегой,

– сказал Диалло.

Напомним, что по данным российских СМИ, в результате теракта погибло более 140 человек и еще около 290 пострадали.

Несмотря на то, что организация ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт и предоставила доказательства, российские власти и "запоребриковые" пропагандисты продолжают пытаться обвинять и Украину в теракте, правда, аргументов у них никаких при этом нет.

. Матч Франция – Чили состоится в Марселе на стадионе "Велодром". Поединок начнется в 22:00.