Артета в гневе: ошибка VAR в матче с Брентфордом может стоить чемпионства Арсенала – видео

Лондонский Арсенал не смог обыграть на собственном поле Брентфорд (1:1). По мнению главного тренера "канониров" Микеля Артеты, арбитр VAR помог гостям сравнять счет.

Арсенал – Брентфорд 1:1

Голы: Троссард, 66 – Тони, 74

В матче 23-го тура АПЛ Арсенал на "Эмирейтс" принимал Брентфорд. "Канониров", ведущих борьбу за чемпионство, в матче с "пчелами" устраивала только победа, пишет 24 канал.

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Подопечные Микеля Артеты провели яркий поединок, но не сумели одержать победу. На 66-й минуте матча новичок "канониров" Троссард расписался в воротах гостей, воспользовавшись прострелом Сака. Кстати, Троссард – это тот самый футболист, ставший альтернативой трансферу Мудрика.

Гости ответили через семь минут и сделали это при спорных обстоятельствах. Тони воспользовался суетой у ворот Арсенала и сравнял счет в игре. После просмотра эпизода с захватом ворот судьи VAR не заметили нарушений.

Что вызвало гнев Артеты

Впрочем, главный тренер "канониров" был иного мнения. Микель Артета считает, что судьи ошиблись дважды. Сначала тренер указал, что находившийся в офсайде при подаче со штрафного Итан Пиннок (№5) блокировал Габриэла Магальяэса и не дал защитнику помешать выбежавшему Тони. Это считается нарушением правил.

Момент с нарушением Пеннока / фото twitter.com/afcstuff

Второе нарушение произошло с участием Кристиана Нергора (№6), выполнившего голевую передачу.

Я считаю, что их игрок (Нергор) был в офсайде, когда делал пас. Я надеялся, что камеры покажут это, потому что казалось, что таких моментов сразу два. Но теперь уже поздно мы потеряли два очка,

– заявил после матча Артета.

Оффсайд у Нергора / фото twitter.com/afcstuff

Таким образом, Арсенал во втором матче чемпионата теряет очки. Напомним, что в предыдущем туре "канониры" уступили Эвертону (0:1). А вместе с кубковым матчем против МанСити (0:1), безвыигрышная серия команды Зинченко длится уже три поединка. Кстати, украинец провел весь матч на поле и был одним из лучших в составе Арсенала, получив 7,6 балла от SofaScore.

Обзор матча Арсенал – Брентфорд

После 21 сыгранного матча Арсенал продолжает лидировать в чемпионате Англии. Отрыв от Манчестера Сити составляет 6 очков.