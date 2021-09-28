Мать сестер Семеренко умерла от коронавируса
Источник:biathlon.com.ua
Горе постигло семью украинских биатлонисток Валентины и Виты Семеренко. От коронавируса умерла мать спортсменок – Галина Семеренко.
Трагедия произошла 27 сентября. Обе спортсменки уже рассказали об этом в своих соцсетях.
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Причиной смерти стали осложнения
Галина Семеренко умерла из-за осложнений, вызванных коронавирусной болезнью. 29 сентября ее тело привезут из Сум в Краснополье, где в 13 часов того же дня и начнется прощальная церемония.
Федерация биатлона Украины и администрация сайта выражают глубокие соболезнования Вите, Вале и всем родным и близким. Земля пухом…
– говорится в сообщении.
Вита Семеренко посвятила своей умершей матери стих.
Стихотворение Виты Семеренко:
Ты далеко… Ушла внезапно...
Туда, где мир совсем иной...
Туда, где холодно и зябко...
Где ждут нас вечность и покой...
Не верю… плачу и тоскую...
Кричу… зову… не уходи...
И в тишине Ему шепчу я:
Верни, пожалуйста… верни...
Ты далеко… но ты и рядом,
Я чувствую твоё тепло...
Как-будто, прошептала нежно:
Всё будет, дочка, хорошо.
Ты далеко… но я же знаю,
Что в доме ты моём всегда...
И снова я твой взгляд встречаю,
Родные вижу я глаза.
Прости меня… за те минуты,
Что провела я не с тобой...
За расставанья… за разлуки,
За сумасшедший мир чужой.
Ты жди меня… не очень скоро...
Хоть не подвластна нам Судьба,
Всё остановится однажды...
Мы будем вместе… навсегда