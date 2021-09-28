Мать сестер Семеренко умерла от коронавируса

Горе постигло семью украинских биатлонисток Валентины и Виты Семеренко. От коронавируса умерла мать спортсменок – Галина Семеренко.

Трагедия произошла 27 сентября. Обе спортсменки уже рассказали об этом в своих соцсетях.

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Причиной смерти стали осложнения

Галина Семеренко умерла из-за осложнений, вызванных коронавирусной болезнью. 29 сентября ее тело привезут из Сум в Краснополье, где в 13 часов того же дня и начнется прощальная церемония.

Федерация биатлона Украины и администрация сайта выражают глубокие соболезнования Вите, Вале и всем родным и близким. Земля пухом…

– говорится в сообщении.

Вита Семеренко посвятила своей умершей матери стих.

Стихотворение Виты Семеренко:

Ты далеко… Ушла внезапно...

Туда, где мир совсем иной...

Туда, где холодно и зябко...

Где ждут нас вечность и покой...

Не верю… плачу и тоскую...

Кричу… зову… не уходи...

И в тишине Ему шепчу я:

Верни, пожалуйста… верни...

Ты далеко… но ты и рядом,

Я чувствую твоё тепло...

Как-будто, прошептала нежно:

Всё будет, дочка, хорошо.

Ты далеко… но я же знаю,

Что в доме ты моём всегда...

И снова я твой взгляд встречаю,

Родные вижу я глаза.

Прости меня… за те минуты,

Что провела я не с тобой...

За расставанья… за разлуки,

За сумасшедший мир чужой.

Ты жди меня… не очень скоро...

Хоть не подвластна нам Судьба,

Всё остановится однажды...

Мы будем вместе… навсегда