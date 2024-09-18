Очень жарко, – Костюк поделилась эмоциями после победы над Уотсон в Сеуле

В среду, 18 сентября, Марта Костюк разгромила Гезер Уотсон во втором круге турнира международной Женской теннисной ассоциации в Южной Корее. Украинская представительница уверенно выступает на соревнованиях в Сеуле.

22-летняя украинская теннисистка прокомментировала победную игру с британской соперницей. Марта Костюк не оставила шансов Гезер Уотсон в этом противостоянии, об этом сообщает BTU.

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Эмоции Марты Костюк после победы

Первая ракетка Украины поделилась эмоциями после победы над Хезер Уотсон во втором круге WTA 500 в Сеуле. Кроме этого, теннисистка рассказала об общих впечатлениях от Южной Кореи.

Марта Костюк подчеркнула, что прекрасно проводит время в этой стране. Украинская теннисистка отметила, что это ее любимая азиатская страна. Хотя, она не была во многих местах этого региона, но Южная Корея точно номер один в ее списке.

Какие ощущения после победы? Очень жарко. Как я говорила после первого круга, здесь очень высокий уровень влаги и непростые условия. Надеюсь, что с четверга ситуация улучшится. Поэтому, друзья, пейте много воды и оставайтесь в тени,

– сказала теннисистка.

Напомним, что в пятницу 20 сентября Марта Костюк сыграет в четвертьфинале WTA 500 в Сеуле. Соперницей украинки будет "нейтральная" теннисистка из враждебной страны – Диана Шнайдер.