Выбрасывают за дверь: тренер Марселя подтвердил слухи об уходе Малиновского

Дороги Руслана Малиновского и Марселя могут разойтись быстрее, чем все ожидали. Во французском клубе заявили, что не рассчитывают на футболиста сборной Украины.

12 августа Марсель стартует в новом сезоне Лиги 1 домашним матчем против Реймса. В преддверии этого поединка главный тренер "провансальцев" Марселино рассказал о новой для себя команде.

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Больше не видят в команде

Но украинцев больше волнует судьба Руслана Малиновского в Марселе. По словам наставника, во французском клубе больше не видит в своей команде украинского атакующего полузащитника.

К сожалению, карьера Руслана в Марселе закончится быстрее, чем истекает его контракт с "провансальцами". Соглашение украинца с грандом Лиги 1 рассчитано до конца июня 2026 года.

Дженгиз Ундер не тренировался из-за физической проблемы. Что касается Руслана Малиновского, то на него не рассчитываем. Не исключено, что он покинет клуб,

– сказал Марселино.

Отметим, что Марселино возглавил Марсель только 1 июля, подписав 2-летний контракт. Дебютировал 57-летний испанский специалист во французском клубе неудачно. 9 августа "провансальцы" минимально проиграли греческому Панатинаикосу, выбившему Днепр-1 из квалификации Лиги чемпионов (1:0).

В СМИ была информация о заинтересованности Бешикташа и Торино. Однако в расположении итальянцев уже опровергли эти слухи. Потому возвращение в Серии А может отложиться. Интересно, какой будет новая футбольная прописка Малиновского?

Короткая карьера Малиновского во Франции