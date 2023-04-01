Надежды на золото угасают: Марсель с Малиновским не смогли переиграть середняка Лиги 1 – видео

Подопечные Игоря Тудора первыми пропустили от Монпелье и смогли только восстановить статус-кво. Украинский хавбек провел на поле 76 минут.

Марсель – Монпелье 1:1

Голы: Гендузи, 44 (пен) – Норден, 13.

В чемпионате Франции начался 29 тур Лиги 1. На пятницу была вынесена встреча с участием вицечемпиона Марселя, принимавшего середняка Монпелье, пишет 24 канал.

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Провансальцы еще мечтают о борьбе с ПСЖ за чемпионство. Перед игрой расстояние составляло семь очков, поэтому подопечные Тудора должны были играть только на победу.

Уже обычно для болельщиков Марселя с первых минут на поле появился Руслан Малиновский. Украинец в этот раз был единственным игроком под линией нападения, где образовался дуэт Санчес – Витинья. Впрочем, начало игры для хозяев было неудачным.

На 13-й минуте Монпелье открыл счет. Вингер Норден в центре штрафной откликнулся на передачу Вахи и пробил Пау Лопеса. После этого Марсель перехватил инициативу и сравнял счет еще до перерыва.

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За две минуты до окончания первого тайма защитник гостей сыграл рукой в собственной площадке и Гендузи без проблем реализовал пенальти. Во втором тайме Марсель продолжил давить на ворота Монпелье, но гости грамотно оборонялись.

В итоге провансальцы так и не смогли вырвать победу, а Руслан Малиновский отыграл 76 минут. Теперь Марсель может забыть о чемпионской гонке и сконцентрироваться на защите места в ЛЧ. Четвертый Монако отстает всего на шесть баллов при матче в запасе.

Видеообзор матча Марсель – Монпелье: