Марокко – гордость Африки: команда осуществила уникальное достижение на чемпионате мира

Сборная Марокко вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Команде подчинилось уникальное достижение как для сборной из Африки.

Сборная Марокко стала лишь четвёртой африканской сборной, которой удалось дойти до четвертьфинала чемпионата мира по футболу. Первым это достижение покорилось Камеруну в 1990 году. После этого в 2002 году это повторил Сенегал, а в 2010 году – Гана. Но дальше ни одна из этих команд пройти не могла.

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Марокко на этом чемпионате мира находился среди команд, которой даже выход из группы не прогнозировали. Ведь их соперниками были сборные Хорватии (серебряный призер предыдущего чемпионата мира), Бельгии (бронзовый призер) и Канада. Но "атласные львы" не только вышли из группы, но и сделали это с первого места.

В 1/8 финала соперниками марокканцев стала сборная Испании. И снова все прогнозировали уверенную победу "фурии роха". Хотя испанцы на этом турнире и стартовали с победы 7:0 над Коста-Рикой, но после этого сыграли вничью с Германией и проиграли Японии.

Матч Марокко – Испания завершился 0:0, а в серии пенальти испанцы не забили ни одного удара Боно. Дважды он отбил, а еще раз мяч попал в штангу.

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Перед четвертьфиналом Марокко уже не выставлялся "случайным" участником этой стадии турнира. И они удивили. Их соперником была не менее мощная сборная Португалии. Но единственный гол в первом тайме Эн Несири принес победу именно Марокко. А с ней и путевку в полуфинал ЧМ-2022. Впервые в истории африканская сборная смогла дойти до этой стадии турнира.

Сборная Марокко исторический для африканских сборных матч полуфинала чемпионата мира проведет в среду, 14 декабря. Ее соперником будет победитель пары Франция – Англия.

Видео гола Эн Несири