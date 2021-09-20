Марлос – лучший, а у Степаненко выше, чем у Соломона – рейтинг игроков Шахтера в FIFA 22

Донецкий Шахтер будет представлен в футбольном симуляторе FIFA22. В клубе показали, какой рейтинг получили игроки.

Всего в FIFA22 будет представлено 28 игроков Шахтера. Самый высокий рейтинг – у Марлоса. Разработчики оценили его талант в 81. Далее идет Исмаил с рейтингом 80. А замыкает первую тройку Тарас Степаненко, у которого 79.

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Для примера вингеры Манор Соломон и Тете получили рейтинг 76, а новичок команды Педриньо – 75. Что касается еще двух новичков команды – Ласина Траоре и Марлона, то у них рейтинг 72. Такой же у вратаря Анатолия Трубина. При этом вратарь Андрей Пятов, который в прошлом сезоне проиграл конкуренцию за место в основном составе, получил рейтинг 75.

Евгений Коноплянка. который в прошлом сезоне изредка играл за Шахтер, получил рейтинг 74.



Рейтинг игроков Шахтера в FIFA 22 / Иллюстрация ФК Шахтер

Напомним, что в FIFA 22 будут также представительны киевское Динамо и сборная Украины.

Релиз FIFA 22 состоится 1 октября 2021 года для платформ PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, ПК и Google Stadia.