Мариуполь забил первый гол в новом сезоне УПЛ: видео

В пятницу, 23 июля, стартовал новый сезон УПЛ. В матче-открытии сыграли Львов и Мариуполь. Первый гол в новом сезоне забил Андрей Кулаков.

Форвард Мариуполя отличился уже на 9-й минуте матча после ошибки соперников.

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Мишнев отдал разрезной пас на Топалова, который сделал забегание за спину Буску в штрафную. Защитник Львова в падении пытался дотянуться до мяча, но не сумел. Топалов в штрафной решил не пробивать с острого угла, зато прострелил на Кулакова, который был рядом. Романчук пытался заблокировать удар соперника, но не сумел. Как и Костик не сумел отбить мяч.

Так счет в матче был открыт. А Кулаков стал автором первого гола нового сезона УПЛ.

Видео гола Кулакова в матче Львов – Мариуполь