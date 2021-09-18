Шахтер снес с футбольного поля Мариуполь, наколотив в их ворота 5 голов: видео

Мариуполь 18 сентября принимал одного из лидеров УПЛ Шахтер. "Горняки" даже не заметили "азовцев".

Мариуполь – Шахтер 0:5

Голы: Сикан, 18, Мудрик, 20, Тете, 53, Судаков, 77, 80

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Уже в начале встречи Шахтер мог забить благодаря рикошету соперника после прострела Конопли. Но мяч попал в сетку ворот с внешней стороны.

На 18-й минуте Сикан воспользовался ошибками обороны Мариуполя и в упор расстрелял владения Кудрика – 0:1.

Уже через две минуты "горняки" удвоили преимущество. Конопля отдал передачу на 11 метров, где находился Мудрик и пробил в пустые ворота – 0:2.

На поле были только "горняки"

Команды ушли на отдых с преимуществом дончан. Уже после перерыва гости довели счет до разгромного 0:3. Все тот же активный Конопля подал с фланга прямо на голову Тете.

В конце матча гости из Донецка забили еще дважды. Сначала на 77-й минуте Судаков откликнулся на передачу с фланга и в падении забил четвертый гол команды. А уже через три минуты Судаков после прострела Конопли оформил дубль.

Шахтер уничтожил Мариуполь на их же поле – 0:5.

Донецкий клуб с 19 очками идет сразу за спиной Динамо – 2 место. Мариуполь никак не может найти свою игру и находится на дне таблицы УПЛ – 4 пункта и предпоследняя 15-ступенька.

Мариуполь – Шахтер видеообзор