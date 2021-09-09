Мариуполь попросил перенести матч с Шахтером: игра состоится в другом городе

В 8-м туре УПЛ должно было состояться дерби между Мариуполем и Шахтером. Но жители Мариуполя не смогут увидеть этот матч вживую. Его пришлось перенести в другой город.

Матч Мариуполь – Шахтер запланировали на субботу, 18 сентября. И планировалось, что игра состоится в Мариуполе на местном стадионе имени Бойко.

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Однако 9 сентября Мариуполь заявил, что матч будет перенесен. Все из-за того, что на этом стадионе нельзя будет сыграть матч. Клуб получил сообщение от коммунального предприятия, что "в период с 15-го по 20-е сентября 2021 года на стадионе имени В. С. Бойко будут проводиться неотложные аварийно-восстановительные и пуско-наладочные работы на подстанции, которая питает стадион. В связи с этим проведение какого-либо официального мероприятия на стадионе в этот период невозможно".

Поэтому Мариуполь обратился к Дирекции УПЛ и Шахтера с просьбой об обмене матча – игра 8-го тура состоится на поле "горняков", а уже во втором круге команды сыграют в Мариуполе. "Азовцы" получили согласие на такую просьбу.

Однако матч состоится не в Киеве на НСК "Олимпийский", где выступает Шахтер. А в Ковалевке на стадионе "Колос". Все из-за того, что 18 сентября на НСК "Олимпийский" свой матч проведет киевское Динамо против Александрии.

Стоит добавить, что матч против Мариуполя Шахтер проведет после того, как 15 сентября сыграет в Лиге чемпионов против молдавского Шерифа на выезде. А уже 22 сентября "горняков" ожидает матч против Динамо за Суперкубок Украины. Игра состоится в Киеве.