Металлист 1925 неожиданно победил Мариуполь, пропустив гол на третьей минуте: видео

Мариуполь продлил свою серию из поражений в домашних матчах в этом сезоне. На этот раз азовцы проиграли дома Металлисту 1925 в матче 11 тура в субботу, 16 октября.

Мариуполь – Металлист 1925 1:2

Голы: Кулаков, 3 – Марлисон, 72, Зубков, 90

Хозяева поля крайне удачно начали этот матч, открыв счет уже на третьей минуте матча. Мышнев сумел сохранить мяч в центре поля, после чего отдал пас на фланг под забегание Топалову. А уже тот прострелил на Кулакова, который и отправил мяч в ворота соперника.

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Такой старт матча несколько удивил гостей. И за первый тайм у них мало что удавалось впереди (хотя это продлилось вплоть до самого перерыва). Зато азовцы имели как минимум две возможности еще забивать голы. И оба раза свои возможности упустил Кащук. Первый раз он попал в штангу, а второй раз с его ударом во время выхода два в один справился голкипер.

После перерыва ситуация изменилась. В начале второго тайма команды обменялись острыми моментами. Но обошлось без голов. Дальше опять мариупольцы расточали свои возможности. На этот раз – неудачно простреливали с флангов под удар по воротам. Каждый раз подводило мастерство.

Гол Металлиста 1925 года в этом матче стал несколько неожиданным. Марлисон решил пробить издалека как только у этого такая возможность оказалась. И хоть как Кудрик в прыжке пытался дотянуться до мяча, достать его он так и не сумел.

Победу гостям принесли два "джокера". На 71-й минуте на поле вышел Ременюк, а на 82-й Зубков. А уже на последней минуте матча первый из них навесил, а второй выиграл позицию у Удода и головой отправил мяч в ворота.

Стоит отметить, что и Удод в этом матче вышел на поле на замену в начале второго тайма. Он заменил Мампасси, в отношении которого появилась информация о переходе в московский Спартак за 3 миллиона евро.

Металлист 1925 побеждает и поднимается на седьмое место в турнирной таблице. Команда выиграла три матча подряд.

Зато Мариуполь проиграл четыре матча подряд. В этом сезоне команда проиграла все шесть домашних матчей (игра в Ковалевке против шахтера тоже была домашней для Мариуполя). Поэтому с четырьмя очками команда остается на последнем месте в турнирной таблице.

Видеообзор матча