Моя сладенькая девочка, – Бех-Романчук очаровала милыми фото с домашним любимцем
Источник:инстаграмм Марины Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук вернулась в Украину после сложнейшего сезона. Легкоатлетка поделилась искренними фотографиями с домашним любимцем.
Украинская королева длины мечтала вернуться в Украину за семь месяцев без родного дома. Марина Бех-Романчук наслаждается отдыхом в кругу родных и домашних питомцев.
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Бех-Романчук: Увидела настоящую любовь
Легкоатлетка показала свою киску, по которой так скучала все эти долгие месяцы. Марина выложила несколько фотографий, в словах чувствуется любовь к своей домашней любимице.
Также Бех-Романчук призналась, что родители показывали кошку по видеосвязи. Марина надеялась, что хотя бы такое общение позволит кисе не забыть свою хозяйку.
Моя самая сладенькая девочка. Я ужасно по ней скучала… Все это время, пока я была за границей родители показывали мне ее по видеосвязи. Я с ней разговаривала в надежде, что она меня не забудет и не разлюбит. Но когда я приехала домой, то увидела настоящую любовь! Когда тебя любят просто так, а не за что-нибудь. Даже время и расстояние не помешали! Мы нужны не только друг другу, но и им тоже. Берегите своих домашних любимцев,
– написала легкоатлетка.
Марина Бех-Романчук с домашним любимцем / Фото из инстаграмма легкоатлетки
Любовь и общение по видеотрансляции / Фото с инстаграмма легкоатлетки