Лучница Марченко сенсационно обыграла чемпионку мира и вышла в 1/16 финала Олимпиады

Украинская лучница Вероника Марченко одержала победу в 1/32 Олимпийских игр в стрельбе из лука. Украинка переиграла Ле Цзеин.

Правда уже в 1/16 финала Марченко остановила борьбу за медали, уступив Кан Чхэ-Йон из Южной КореиНеожиданная победа

Украинская лучница смогла выйти в 1/16 финала Олимпиады-2020 в Токио. На японской земле Вероника Марченко сотворила сенсацию, выбив из соревнований чемпионку мира Ле Цзеин.

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Ле Цзеин была фавориткой противостояния, но Марченко доказала, что эта Олимпиада очень непредсказуема. Украинка одержала победу со счетом 6:4.

Напомним, что 28 июля другая украинка Анастасия Павлова потерпела поражение на старте соревнований. Наша лучница проиграла представительнице США Дженнифер Мучино-Фернандес – 4:6.

Правда уже в 1/16 финала Марченко остановила борьбу за медали, уступив Кан Чхэ-Йон из Южной Кореи