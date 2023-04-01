Справились без Холанда: Манчестер Сити разбил Ливерпуль и продолжил гонку за Арсеналом - видео

Команда Пепа Гвардиолы первой пропустила от мерсисайдцев, но смогла пролистать матч после перерыва. Джек Грилиш и Кевин Де Брюйне записали на свой счет по голу и помощнику.

Манчестер Сити – Ливерпуль 4:1

Голы: Альварес, 27, Де Брюйне, 46, Гюндоган, 53, Грилиш, 74 – Салах, 17.

В Англии стартовал 29 тур АПЛ. Первым поединком уик-энда стала битва гранди – Манчестер Сити против Ливерпуля, пишет 24 канал.

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В этом сезоне команда Юргена Клоппа переживает непростые времена, оказавшись на грани непопадания в топ-четверку. Для сохранения шансов на возвращение в Лигу чемпионов мерсисайдцам нужно было играть хотя бы вничью на "Этихаде".

Без Холанда и с проблемами на старте

Добавляло гостям надежд и то, что главный бомбардир Сити Эрлинг Холанд не успел восстановиться от травмы, поэтому вынужден был пропустить бой. Игра началась для Ливерпуля почти идеально.

Уже на 17-й минуте Жота получил мяч в площадке хозяев, оттеснил корпусом Аканжи и сбросил под удар Салаха. Мохамед без проблем пробил Эдерсона. Впрочем, после этого Манчестер нашел свою игру и планомерно заставлял соперника капитулировать.

Еще до перерыва Альварес восстановил паритет, удачно откликнувшись на прострел Грилиша. Сразу же после перерыва Сити добил Ливерпуль, забив дважды в течение первых восьми минут.

Раздавили после перерыва

Уже на 50-й секунде второго тайма Марез нашел в чужой площадке Де Брюйне, которой никто не помешал в упор расстрелять Алиссона. А спустя некоторое время Гюндоган добил снаряд в сетку после отскока от Александера-Арнольда.

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Клопп отчаялся сделал четыре замены, но рисунок игры это не перевернуло. Манкунианцы уверенно контролировали мяч и смогли забить еще раз. Грилиш точно пробил в дальний угол после паса Де Брюйне и довел счет до разгромного.

Ливерпуль близок к непопаданию в ЛЧ

Таким образом, Манчестер Сити не получил серьезных проблем со казалось бы сложным соперником. Подопечные Гвардиолы продолжают погоню за лидером Арсеналом, находящимся в пяти очках впереди.

Видеообзор матча Манчестер Сити – Ливерпуль:

Ливерпуль же еще больше ставит под вопрос свое участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Расстояние от четвертого Тоттенхэма не кажется большим (7 баллов при поединке в запасе), а вот Ньюкасл и Брайтон могут оторваться от мерсисайдцев существенно. А в следующих турах "красных" ждет непростой календарь - Челси и Арсенал.

Турнирная таблица АПЛ (топ-8 команд):