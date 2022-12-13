Гвардиоле нужен Гвардиол: хорват может стать самым дорогим защитником в истории

Йошко Гваридол имеет все шансы стать самым дорогим защитником в истории. Манчестер Сити не пожалеет денег на трансфер.

20-летний хорватский защитник продолжает удивлять своей уверенной игрой. За Гвардиолом выстроился ряд клубов, и Манчестер Сити больше всего желает видеть игрока в своем составе. Это они подтверждают предложенной суммой трансфера.

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"Городяне" выдвинули соглашение в 110 миллионов евро. Таким образом, Йошко Гвардиол может стать самым дорогим защитником за всю историю. Теперь такую честь имеет Харри Магвайер, которого Манчестер Юнайтед приобрел у Лестера за 87 миллионов евро. Также "голубые" предложили Лейпцигу 20 процентов от предстоящей продажи молодого игрока. Хорватский защитник уже общался с главным тренером Манчестер Сити Хосепом Гвардиолой.

Йошке Гвардиолу предстоит серьезная конкуренция в новой команде. В Манчестер Сити в обойме много квалифицированных центральных защитников: Рубен Диаш, Эмерик Ляпорт, Джон Стоунс, Нейтан Аке и Мануэль Аканджи. Это свидетельствует о предстоящем трансфере кого-то из них, или смене амплуа на край защиты.

Кстати, Манчестер Сити встретится с РБ Лейпцигом в 1/8 финала Лиги Чемпионов этого года. С чьей эмблемой на груди в этом матче выступит Йошко Гвардиол, остается только догадываться.