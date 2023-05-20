Неожиданное поражение Арсенала подарило трофей: Манчестер Сити – чемпион Англии-2022/2023

Манчестер Сити официально стал чемпионом Англии в сезоне-2022/2023. Теперь в почетном статусе "горожане" подходят к поединку против лондонского Челси, пишет 24 канал.

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Третье чемпионство подряд

Поэтому следующие три матча для команды Пепа Гвардиолы не будут иметь важного турнирного значения, а будут только формальностью.

"Городяне" должны поблагодарить за трофей нигерийского нападающего Тайво Авонии, который на 19-й минуте вывел Ноттингем Форест вперед и в итоге принес победу "лесорубам" 0:1.

Ведь Арсеналу оставалось лишь один матч, а его отставание от первого места осталось неизменным – в 4 балла от МанСити. Зато клуб из Манчестера проведет еще 3 поединка английского первенства.

Для команды из синей части Манчестера этот трофей чемпионов Англии стал уже седьмым за последние 11 лет. В клубной истории "горожане" 9 раз становились чемпионами страны.

Интересно, что команда Пепа Гвардиолы в третий раз подряд торжествует в АПЛ. Арсенал был очень близок, чтобы разорвать эту чемпионскую серию Сити, но провальная концовка сезона разрушила все планы и надежды "канониров".

Клубные страницы в соцсетях уже гудят чемпионскими публикациями.



МанСити – чемпион АПЛ-2022/2023 / Фото с инстаграмма клуба