Первый трофей через пять лет: Манчестер Юнайтед стал победителем Кубка английской лиги

Команда Эрика тен Хага без проблем переиграла Ньюкасл в битве за четвертый по значимости трофей Англии. "Сороки" же упустили исторический шанс прервать более 50-летнюю трофейную засуху.

Манчестер Юнайтед – Ньюкасл 2:0

Голы: Каземиро, 33, Ботман, 39 (автогол).

В Англии прошел финал Кубка лиги 2022-2023. В решающем матче на "Уэмбли" сошлись Манчестер Юнайтед и Ньюкасл, пишет 24 канал.

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Для "сорок" это был по-настоящему исторический финал. Ньюкасл не выигрывал ни одного трофея за последние 67 лет, а в Кубке лиги команда только раз выходила в финал. Это было в 1976 году, когда триумфатором в итоге стала другая манкунианская команда – Манчестер Сити.

Вратарская проблема Ньюкасла

В преддверии финала Ньюкасл столкнулся с серьезной кадровой проблемой. В прошлой игре чемпионата красную карточку получил основной кипер Ник Поуп. Это сделало невозможным его участие в матче за Кубок лиги.

Второй же вратарь Ньюкасла Мартин Дубравка уже заиграл в турнире с другой командой (как раз Манчестер Юнайтед), поэтому не мог сыграть на "Уэмбли". Таким образом, шанс напомнить о себе получил эксворотарий Ливерпуля Лорис Кариус.

Решающий первый тайм

Первый тайм команды провели при равной игре, но именно к перерыву решилась судьба финала. Манчестер Юнайтед чаще бил в створ ворот "сорок" и смог забить дважды. Сначала Казэмиро головой замкнул подачу Шоу.

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Впоследствии после удара Решфорда в свои ворота мяч срезал Ботман. После перерыва Ньюкасл пытался переломить поединок, но все равно у манкунианцев было больше ударов по воротам Кариуса. Немец выполнил семь сейвов, тогда как Де Хеа – всего один.

Победа со счетом 2:0 позволила Манчестеру Юнайтед выиграть первый трофей с 2017 года. Теперь на счету "красных дьяволов" шесть побед в Кубке лиги. Больше у них только МанСити (8) и Ливерпуль (9).