Дубль плюс пас Холанда: Манчестер Сити разгромил "красных дьяволов" в огненном дерби

В воскресенье, 29 октября, состоялся центральный матч 10-го тура АПЛ между командами Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити. Подопечные Гвардиолы одержали принципиальную победу благодаря голам Эрлинга Холанда и Фила Фодена.

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити 0:3

Гол: Холанд, 26 (пен.), 49, Фоден, 80.

Манкунианское дерби началось с минуты молчания. Игроки команд и зрители на трибунах почтили память легендарного игрока Манчестер Юнайтед и сборной Англии Бобби Чарльтона, пишет 24 Канал.

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Бенефис Холанда

Подопечные Хосепа Гвардиолы с первых минут захватили инициативу. "Горожане" постоянно увеличивали давление на защиту Манчестер Юнайтед.

Это принесло дивиденды в середине первого тайма. Хойлунд сфолил на Родри и арбитр после просмотра ВАР указал на одиннадцатиметровый. К отметке подошел Эрлинг Холанд, хладнокровно обыгравший Андре Онана.

Хозяева поля могли сразу вернуть паритет в матче, но Бруну Фернандеш не воспользовался убийственным моментом. В компенсированное к первому тайму время хавбек МЮ Скотт Мактоминей прицельно пробил под перекладину, но Эдерсон в этом эпизоде был на высоте.

Начало второго тайма было за МанСити. На 49-й минуте матча Холанд с близкого расстояния расстрелял ворота Онана после паса Бернарда Силва.

Игроки "горожан" продолжали разрывать защиту команды Эрика тен Хага. За 10 минут до завершения поединка самый лучший бомбардир АПЛ Холанд организовал гол для своего партнера по команде. Норвежец сделал поперечную передачу в штрафной площадке, а Фодену оставалось не промахнуться по пустым воротам.

В итоге Манчестер Сити разгромил Юнайтед со счетом 3:0, а Холанд довел счет своим голам до 11.

Благодаря этой победе "горожане" поднялись с 5-й на 3 строчку. В активе МанСити 24 очка в 10 матчах.

Манчестер Юнайтед остался на 8 позиции. У "красных дьяволов" 15 зачетных пунктов.

Видеообзор матча Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити