Манчестер Юнайтед в сумасшедшем матче победил Ливерпуль и пробился в полуфинал Кубка Англии

На стадионе "Олд Траффорд" Манчестер Юнайтед и Ливерпуль определили последнего полуфиналиста Кубка Англии. Победу в принципиальном поединке праздновали подопечные Эрика тен Хага.

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 4:3

Голы: Мактоминей, 10, Антони, 88, Рашфорд, 112, Диалло, 120+1 – Макаллистер, 44, Салах, 45+2, Эллиот, 105

В воскресенье, 17 марта, состоялся четвертьфинал Кубка Англии, в котором встречались Манчестер Юнайтед и Ливерпуль. В нынешнем сезоне соперники встречались лишь однажды в рамках чемпионата АПЛ и тогда матч не определил победителя, пишет 24 Канал.

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Последние минуты оказались решающими

Хозяева поля первыми открыли счет в поединке. Хавбек "красных дьяволов" Мактоминей оказался сообразительнее игроков Ливерпуля и с близкого расстояния отправил мяч в сетку Келлехера.

Такой сценарий не устраивал подопечных Клоппа. На 37-й минуте мяч залетел в ворота "манкунианцев" после удара Ватару Эндо. Однако арбитр отменил гол из-за офсайда.

Ливерпуль достиг своего на последних минутах первого тайма. Сначала Макаллистер красивым ударом сравнял счет. А в компенсированное время Салах удачно сыграл на добивании. На перерыв команды ушли с преимуществом Ливерпуля.

Скользкий счет оставлял шансы команде Эрика тен Хага восстановить паритет. Тем более, когда у игроков Ливерпуля сбился прицел. Перспективные моменты не использовали Нуньес и Макаллистер.

Футбольное правило наказало "мерсисайдцев" в конце основного времени. Бразилец МЮ Антони сыграл на добивании и перевел игру в овертайм.

В дополнительное время команды обменялись голами. Сначала Эллиот ударом из-за пределов штрафной площадки пробил Онану. В этом моменте хавбеку Ливерпуля помог рикошет.

Однако Юнайтед вновь отыгрался. Маркус Рашфорд на 112-й минуте сравнял счет. А когда до финального свистка оставались считанные минуты Диалло принес победу "манкунианцам".

В итоге Манчестер Юнайтед в невероятном матче победил Ливерпуль со счетом 4:3 и пробился в полуфинал Кубка Англии.

Видеообзор матча Манчестер Юнайтед – Ливерпуль