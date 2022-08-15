Манчестер Юнайтед хочет подписать бывшего алкоголика на замену Роналду

Манкунианцы намерены купить у Лестера центрфорварда Джейми Варди. Этот игрок стал легендой "лис", преодолев сложный путь к вершине АПЛ.

Манчестер Юнайтед очень плохо начал сезон 2022-2023. В стартовом туре команда тен Хага проиграла дома Брайтону (1:2), а на этих выходных умудрилась опозориться на поле Брентфорда (0:4).

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Одной из причин провала называется желание удержать желающего уйти Криштиану Роналду. Пишут, что наставник не прочь уже попрощаться с СR7 и даже нашел ему замену.

Как сообщают английские СМИ, Манчестер Юнайтед намерена пригласить Джейми Варди из Лестера. Именно в 35-летнем игроке видят замену Криштиану. Правда, его клуб пока отказывается даже рассматривать предложения по его трансферу.

От бывшего алкоголика до трофея АПЛ

Варди стал подлинной легендой "лис", показав невероятный прогресс за короткий срок. После перехода в Лестер в 2012 году у игрока начались проблемы с игровой практикой, из-за чего он часто уходил в запой.

Впрочем, Джейми хватило сил побороть алкогольную зависимость и стать незаменимым игроком основы команды. Кульминацией его успеха стало сенсационное чемпионство в АПЛ с Лестером в 2016 году. А в 2020 году Варди стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии.