Манчестер Юнайтед разгромил Ливерпуль 4:0 в первом матче под руководством нового тренера

Английские Манчестер Юнайтед и Ливерпуль сыграли товарищеский матч в Бангкоке. Игра закончилась с разгромным счётом 4:0.

Учитывая, что это был товарищеский матч, оба тренера решили экспериментировать со составами. Например, наставник "мерсисайдцев" Юрген Клопп дал каждому из футболистов сыграть по 30 минут в матче, поэтому дважды за игру почти полностью сменив состав (за исключением вратарей – Адриан вышел на поле вместо Аллисона после перерыва). А "основа" вышла уже в конце.

Для Эрика тен Гага это был первый матч во главе "красных дьяволов". Со старта игры вышли те игроки, которых можно считать основными в команде. Не было только Криштиану Роналду, оставшегося в Англии и не отправившегося с командой в турне. Он может летом покинуть Манчестер Юнайтед.

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Еще до первой замены игроков, МЮ забил два гола в ворота соперника. Сначала отличился Санчо, который после неудачной скидки соперника в касание пробил мимо Аллисона. А потом забил Фред, который воспользовался ошибкой голкипера на выходе, элегантно перебросил его.

Еще до перерыва в ворота Ливерпуля влетел третий гол. Марсиаль воспользовался грубой ошибкой защитника, перехватив мяч. На скорости вбежав в штрафную, он сумел пробить над голкипером.

После замены состава в МЮ игра несколько выровнялась. Но забить "мерсисайдцам" так и не удалось. В их ворота влетел четвертый гол, когда Траоре и Пеллистри в пас прошли оборону соперника.

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 4:0

Голы: Санчо, 12, Фред, 30, Марсьяль, 33, Пеллистри, 76