Малиновский забил гол в ворота Наполи ударом под перекладину – видео эффектного удара

Украинский полузащитник Руслан Малиновский вышел в стартовом составе Аталанты на матч против Наполи на выезде. И в начале встречи отметился забитым голом.

Пушка от Малиновского

Малиновский вернулся в стартовый состав Аталанты (предыдущий матч против Венеции он провел в запасе). И уже на седьмой минуте отметился забитым голом.

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Сапата на левом фланге сумел принять мяч и прикрыть его от соперника в штрафной. Но самому пробить шанса не было – рядом уже был еще один игрок Наполи. Поэтому он решил прострелить на свободного Малиновского, который набегал в штрафную.

Малиновский решил пробить в касание из пределов штрафной. Удар показался мощным и метким – от перекладины тот влетел в ворота.

Видео гола Малиновского

Правда впоследствии Малиновский получил желтую карточку. И из-за перебора желтых карточек пропустит следующий матч в чемпионате Италии против Вероны.