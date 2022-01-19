Малиновский и Петраков часто общаются: о чем футболист и тренер говорили

Главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков поддерживает дружеские отношения с полузащитником Русланом Малиновским. Хотя еще недавно игрок не вызывался в сборную из-за решения тренера.

Поздравление с Новым годом

По данным журналистов, Петраков и Малиновский часто общаются. При этом не только о сборной Украины.

"Петраков звонил и поздравил с Новым годом. Пообщались, он пожелал успехов во второй части чемпионата. Сказал, что надо готовиться, ведь впереди важные матчи. Все хорошо", – рассказал Малиновский.

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При этом о самих матчах, ожидающих сборную Украины, они не говорили.

Ближе к матчам сборной будем говорить о наших планах. Надеюсь, что не будет никаких травм. За три месяца нет смысла разговаривать. Сейчас надо хорошо сыграть за клуб, а потом уже подумаем о сборной,

– отметил игрок.

Сборная Украины 24 марта сыграет в плей-офф квалификации отбора на чемпионат мира против Шотландии на выезде. Если наша команда победит, то в финале квалификации встретится с победителем пары Уэльс – Австрия. Этот матч тоже будет гостевым для украинцев, и состоится 29 марта.

Уже в июне Украина проведет четыре матча Лиги наций. Еще два матча запланированы на сентябрь 2022 года.