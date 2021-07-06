Маленькие футболисты с Троещины, которые пели гимн, получили в подарок мячи

Накануне матча сборной Украины на Евро-2020 по просторам интернета разлетелось видео, как пятеро юных футболистов перед матчем в одном из киевских дворов исполнили гимн Украины, положив руку на сердце.

Маленькие футболисты не остались без благодарности за свой поступок, который так растрогал украинцев. Их решили наградить.

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"За патриотизм, активную жизненную позицию и прославление нашего района ребята будут награждены футбольными мячами, шарфами сборной и получат возможность тренироваться в муниципальном клубе ФК "Выгуровщина", – говорится в сообщении Деснянской РГА.