Выстраданный трансфер: игрок "молоджики" перебрался в Европу после скандала в Заре

Еще один украинский футболист продолжил свою карьеру в европейском чемпионате. Теперь речь идет о 20-летнем атакующем полузащитнике Максиме Хлане.

Футболист группы атаки перешел в польскую Лехию на правах свободного агента. Максиму Хланю удалось покончить со скандалом в луганском клубе и уйти в другую команду.

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Лехия занимается украинизацией

Украинский клуб заставлял футболист продлить соглашение еще на 5 лет. Но Хлань отказывался, потому что хотел продолжить карьеру в другом коллективе. После отказа Заря решила наказать футболиста-бунтаря – отстранение Максима от тренировочного процесса "мужиков" и игровой практики.

Физическую форму полузащитник поддерживал в одиночестве. Однако летом Хланю удалось в единоличном порядке расторг контракт с Зарей.

Пока детали перехода Хланя в Лехию не сообщаются. По данным Transfermarkt, футболист подписал соглашение до 30 июня 2025 года

Максим стал третьим украинцем в составе этого польского клуба, в котором уже выступают голкипер Богдан Сарнавский и опорник Иван Желизко, отличившийся в прошлом туре красивым голом в ворота Заглембе (5:2).

В польском клубе не скрывают радости этого трансфера 20-летнего украинца. Президент Лехии Паоло Урфер рассказал, что контактировать с Максимом они начали еще несколько недель назад. Хлань серьезно отнесся к этому предложению, поэтому полякам непросто было убедить его продолжить карьеру именно в их клубе.

Однако все сомнения футболиста отпали после того, как он приехал в Гданьск, где посетил инфраструктуру клуба.

Урфер признался, что очарован игрой Максима.

Максим умеет очаровывать на поле. Когда у него мяч, все кажется простым и лёгким. Тренер может использовать его на любой позиции в атаке. Он быстр и знает, что делать с мячом,

– заявил владелец Лехии.

В новом сезоне Хлань не провел ни одного официального матча. В прошлом-2022/2023 отыграл 8 поединков, в которых отдал 2 ассиста. Последний раз выходил на футбольное поле в официальном матче еще 27 марта 2022 года, когда отыграл 21 минуту в игре "молодежки" Украины против Италии.

Переход в Лехию стал первым зарубежным опытом воспитанника львовского футбола.