Майк Тайсон назвал современного боксера, который больше всего похож на него

Легендарный Майк Тайсон рассказал, есть ли среди боксеров настоящего кто-то, кто ему напоминает себя в прошлом. Выбор американца стал несколько неожиданным.

"Железный Майк" является одним из величайших бойцов в истории. Он владел титулом абсолюта и был обладателем ряда рекордов, поэтому современных боксеров очень часто пытаются сравнивать с ним.

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Кого выбрал "Железный Майк"

Сам Майк Тайсон назвал единственного действующего бойца, который похож на него. "Железный Майк" удивил многих и выбрал Исаака Круса.

"Я люблю многих современных бойцов, таких как Джервонта Дэвис. Но я не знаю, есть ли сейчас кто-то, кто похож на меня. Если бы мне пришлось назвать кого-то, кто больше приблизился к моему стилю, я бы назвал Исаака Круса.

Он невысокий и мускулистый для своей весовой категории, как и я, и он любит атаковать соперника. Люди могут подумать, что я назвал бы Дэвиса, но "Танк" очень напоминает мне Аарона Прайора, считаю это большим комплиментом для него", – сказал Тайсон.

. Исаак Крус является действующим чемпионом мира по версии WBA в первом полусреднем весе. Он провел на профессиональном уровне 29 боев, в которых одержал 26 побед, дважды рефери фиксировали ничью, а единственное поражение потерпел от Джервонты Дэвиса.

Напомним, что сам "Железный Майк" совсем скоро (впервые с 2005 года) выйдет в ринг, чтобы провести бой против ютубера и боксера Джейка Пола. Поединок состоится 15 ноября.