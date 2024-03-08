"Разобьет, как Кличко": Чарр сделал прогноз на бой Усик – Фьюри

Махмуд Чарр поделился ожиданиями от поединка за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе. Регулярный чемпион WBA не верит в Александра Усика.

В мае в Саудовской Аравии состоится бой между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в самом престижном дивизионе.

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Махмуд Чарр о бое Усик – Фьюри

Своими ожиданиями от поединка поделился регулярный чемпион WBA Махмуд Чарр. По его словам, "Цыганский король" должен победить украинца так же, как в свое время это сделал с Владимиром Кличко.

"Я на тысячу процентов в команде Фьюри. Я верю, что Тайсон разобьет Усика так, как он разгромил Владимира Кличко", – сказал Чарр.

Усик и Фьюри должны были провести объединительный поединок 17 февраля, но он уже второй раз был перенесен из-за травмы Тайсона. Бой перенесли на 18 мая.

Напомним, 28 ноября 2015 года в Дюссельдорфе Владимир Кличко проиграл Тайсону Фьюри по очкам, потеряв чемпионские пояса по версиям WBO, WBA, IBF и IBO.

Махмуд Чарр, в свою очередь, 2012 году Чарр досрочно проиграл Виталию Кличко – старшему брату Владимира Кличко.