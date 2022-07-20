Увидела наш флаг и подумала, что хочу домой, – Магучих посвятила "серебро" защитникам Украины

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих получила серебряную награду на ЧМ-2022 по прыжкам в высоту. Спортсменка в очередной раз посвятила свою медаль украинскому народу.

Магучих: Ты прыгаешь не только для себя, но и для людей

Легкоатлетка эмоционально прокомментировала пьедестал на турнире в США. Ярослава подчеркнула, что очень хочет вернуться домой в Украину.

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Я наслаждалась этими состязаниями. Получила удовольствие от прыжков и смогла отвлечься от всего негатива. И когда я уже получила медаль на пьедестале и увидела наше знамя наверху, подумала, что очень хочу вернуться домой, как это было всегда раньше,

– подчеркнула Магучих.

Ярослава верит, что в ближайшее время сможет вернуться в родную страну, где будет царить мир. Свою медаль она посвятила всем украинцам, которые мужественно борются за свою свободу.

"После соревнований ты прилетаешь в аэропорт, тебя встречают родственники, журналисты, и этого мне сейчас тоже хочется. Я верю, что это скоро будет. Но пока продолжаем тренироваться, выступать и показывать хорошие результаты.

На самом деле ты прыгаешь не только для себя, но и людей. Я всегда говорю, что мои победы – для нашего украинского народа, эта моя медаль – для всех украинцев, для всех солдат, для всей Украины", – добавила Ярослава.

Что известно о выступлении украинки

В финале соревнований по прыжкам в высоту в американском Юджине Магучих показала результат 2,02 метра и выиграла "серебро".

Чемпионкой мира стала австралийка Элеонор Паттерсон, которая взяла такую ​​же высоту, но сделала это с первой попытки, в то время как украинка – со второй.

Еще одна украинка Ирина Геращеко была близка к тому, чтобы оказаться на пьедестале. Она заняла четвертое место. Бронзовая награда досталась итальянке Елене Валлортигар.