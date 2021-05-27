В Мадриде загорелся стадион "Сантьяго Бернабеу": видео

На стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде произошло возгорание. Пожар возник на том месте, где продолжается реконструкция.

Пожарные сразу прибыли на место происшествия и работали над устранением пожара. Информации о возможных жертвах нет.

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Пожар на стадионе Реала: смотрите видео

Что известно о реконструкции "Сантьяго Бернабеу"

Два года назад мадридский Реал презентовал макет реконструкции стадиона "Сантьяго Бернабеу".

Новая арена сливочных должна была стать выше на 10-12 м. В здании по плану предусмотрели отель, выдвижную крышу и киберспортивные зоны.

Планировалось расширение музея мадридского Реала и установка внутри стадиона 360-ти градусного видеотабло. Вместимость стадиона должна была остаться без изменений – 80 тыс.

Из-за реконструкции Реал весь сезон играл на резервном стадионе Альфредо Ди Стефано. На стадион Сантьяго Бернабеу сливочные планировали вернуться в следующем сезоне.