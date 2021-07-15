Во Львове снова будет футбольный клуб Карпаты: все, что известно и стоит знать

На футбольной карте мира и дальше будет существовать футбольный клуб Карпаты со Львова. В следующем сезоне команда будет выступать во Второй лиге.

В четверг, 15 июля, состоялась презентация футбольного клуба Карпаты. Для начала стоит отметить – юридически это другой футбольный клуб, а не те Карпаты, которые в свое время выступали в УПЛ. Хотя к его созданию причастны бывшие игроки Карпат.

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Новосозданные Карпаты – это юридическое лицо ООО "ФК "Карпаты", которое было создано 14 октября 2020 года "в рамках реализации общественной инициативы по возрождению львовских Карпат". Его учредители – несколько известных предприятий региона, однако 80% в уставный фонд внесло ЧП "Западный Буг".

В следующем сезоне Карпаты будут выступать во Второй лиге. Они успешно выступили в любителях в прошлом сезоне и заявились в ПФЛ.

Бюджет клуба

На презентации представители клуба пообещали, что на команду будет выделено немало средств. Всего на три сезона (2021/2024) предусмотрено 578 миллионов гривен. Из них 106 миллионов гривен – на сезон 2021/22. 68 миллионов гривен предусмотрены для строительства новой базы клуба в селе Бартатов подо Львовом на участке в 3,5 гектара. Сейчас продолжаются строительные работы.

Герб клуба

Новосозданные Карпаты будут выступать с логотипом предыдущих Карпат. Все из-за того, что этот логотип в свое время КПФ "Карпаты" (юридическое лицо футбольного клуба, которое в сезоне 2019/2020 играло в УПЛ, а в сезоне 2020/2021 выступало во Второй лиге) передали болельщикам. Накануне объединение болельщиков официально передало этот логотип новым Карпатам.

Будет ли на логотипе указано "1963" (год основания футбольного клуба Карпаты") – неизвестно.

Почему не удалось объединиться Карпатам

Этим летом могло произойти объединение сразу трех футбольных клубов Карпаты. Речь идет о КПФ "Карпаты" и ООО "ФК Карпаты", а также футбольном клубе Карпаты из Галича. Такие переговоры об объединении подтвердил и директор новосозданных Карпат Степан Юрчишин. Однако объединение могло бы произойти только в том случае, если б галицкие Карпаты вышли в Первую лигу. Но команда не выполнила эту задачу, поэтому объединение не состоялось.