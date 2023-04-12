Шахтер выиграл победу у Львова: 18-летний новичок "горняков" снова спас от фиаско – видео

В среду, 12 апреля, Шахтер гостил на поле Львова в рамках перенесенного матча 6-го тура УПЛ-2022/2023. "Горняки" на последних мгновениях одержали победу.

Львов – Шахтер 1:2

Голы: Гочолейшвили, 56 (авт.) – Судаков, 62, Келси, 90+4

Первый тайм Львов может занести в актив. Хозяева надежно играли в защите и даже пытались создавать остроту у ворот соперника. Хотя именно Шахтер подходил к этому поединку в статусе фаворита, пишет 24 Канал.

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Первая 45-минутка была скупа на голы. Команды на двоих так и не смогли хоть размочить нули на табло "Арены Львов".

Первый тайм запомнился разве что травмой Криськива, которого на 27-й минуте заменил Очеретько. Досадную потерю понесла команда Йовичевича.

Во второй части поединка команды на двоих забили целых три гола. Интересно, что все они были в исполнении футболистов Шахтера как в чужие, так и в собственные ворота.

На 56-й минуте Богунов выполнил подачу в штрафную, а Гочолейшвили пытался головой вынести мяч дальше от ворот. Но срезал мяч в сетку владений Трубина. Анатолий не ожидал такого развития событий. Львов первым повел в счете 1:0.

Но преимущество хозяев держалось всего 6 минут. На 62-й минуте Судаков отважился на дальний выстрел, мяч после рикошетов и от стойки залетел в сетку ворот Юрчука. Где-то грустно на скамейке запасных Львова за этим наблюдал опытный голкипер Рыбка. Шахтер быстро сравнял счет на табло 1:1.

Поединок оказался богатым моментами и ударами. Но победный гол "горняков" был забит лишь на четвертой компенсированной до матча минуте. Вышедший после перерыва Келси принес победу Шахтеру 1:2.

Команда неистово радовалась вырванной победе. Хотя тренер Львова должен быть доволен игрой своей командой против лидера УПЛ.

Подарка для идущего вторым Днепра-1 не произошло. Преимущество Шахтера над прямым конкурентом за чемпионство составляет 2 балла.

Львов с 13 очками продолжает быть главным аутсайдером сезона УПЛ-2022/2023.

Видеообзор матча Львов – Шахтер