Потихоньку в еврокубки: Александрия в большинстве смогла обыграть аутсайдера УПЛ Львов – видео

"Городцам" удалось преодолеть явного аутсайдера УПЛ. Александрия не без проблем вышла победителем из матча.

Львов – Александрия 0:1

Гол: Сигеев, 12

Львов и Александрия провели встречу в рамках 24-го тура Украинской Премьер-лиги, победителями из которой вышли "горожане". "Желто-черные" без лишнего расхода сил пытаются удержать еврокубковое место. 24 Канал.

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Из интересного было мало

Львовский коллектив продолжает свое свободное долгое падение в Первую лигу Украины, а вот Александрия не очень уверенно дает понять, что они достойны попасть в еврокубки, куда билет в руках "горожан". "Желто-черные" не слишком уверенно разобрались с аутсайдером.

С первых минут не столько Александрия продемонстрировала свои заслуги, за которые они находятся на верхушке турнирной таблицы, как Львов показал, почему они находятся на дне УПЛ. "Городяне" смогли забить быстрый гол благодаря неслаженным действиям "львов".

На 12-й минуте матча гол на свой счет смог записать Кирилл Сигеев. Полузащитник Александрии после подачи с фланга оказался в штрафной соперника и без проблем переправил мяч в сетку ворот соперника, 0:1.

Матч не показался насыщенным остротой, однако команды собрали хороший урожай горчичников, поскольку арбитр встречи продемонстрировал на две команды 7 желтых огоньков. В дебюте второго тайма желтая карточка Богдана Мишенко, выступающего за Львов, покрасилась в красный цвет, что убило шансы и надежды "золотых львов" вырвать хоть бал во встрече.

В конце матча Львов заработал угловой удар, на розыгрыш которого пошел даже голкипер "львов" Александр Рыбка, однако арбитр встречи не дал возможности Львову выполнить стандарт, что обычно разозлило игроков аутсайдера чемпионата, поскольку те упустили возможность спастись.

Таким образом, Александрия остается на 5-й строчке УПЛ (37 очков в активе), отставая от своего ближайшего преследователя Кривбасса на 6 баллов. Что касается Львова, то у команды ситуация довольно печальная. "Золотые львы" занимают последнюю строчку чемпионата (13 баллов в активе), отставая от спасательной зоны на 11 баллов.

Видеообзор матча Львов – Александрия: