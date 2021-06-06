Лузан первая в истории Украины выиграла 4 медали чемпионата Европы по гребле

В Познани (Польша) завершается чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ. Людмила Лузан завоевала серебро в спринте.
Это 4 медаль для украинки на этих соревнованиях (2 золота, серебро и бронза). Ранее никому не покорялось подобное достижение на чемпионате Европы.
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Также 6 июня Лузан посела третье место в спринте в двойке вместе с Анастасией Черниковой. Эта же пара днем ранее стала чемпионом Европы в олимпийской дисциплине. В спринте девушки показали результат – 45,204 сек.
Чемпионат Европы по гребле, каноэ, 200 м
- Дорота Боровская (Польша) – 46,888
- Людмила Лузан (Украина) – 47,595
- Олеся Ромасенко (Россия) - 47,668