Лунин в стартовом составе Реала на Эль Классико
16 октября 2022 , 16:24Читати новину українською
В воскресенье 16 октября состоится топ-матч тура чемпионата Испании между Реалом и Барселоной. Встреча начнется в 17.15.
Мадридский клуб опубликовал стартовый состав на матч девятого тура Ла Лиги против Барселоны. Украинский голкипер Андрей Лунин сыграет с первых минут игры, пишет 24 канал .
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Один из самых главных матчей для украинца
Стартовый состав Реала : Лунин, Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди, Кроос, Модрич, Чуамэни, Вальверде, Бензема, Винисиус Жуниор.
Напомним, что основной голкипер Реала Тибо Куртуа травмирован.
Состав Реала / Фото с твиттера Реала
Карьера Лунина в Реале
- Андрей Лунин перебрался в мадридский клуб в 2018 году из Зари. За это время он так и не стал основным игроком, переходя в аренды в Леганес, Вальядолид и Овьедо.
- В нынешнем сезоне Лунин сыграл уже в 4 матчах, пропустил 3 гола и однажды отыграл на ноль.