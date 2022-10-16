Лунин в стартовом составе Реала на Эль Классико

В воскресенье 16 октября состоится топ-матч тура чемпионата Испании между Реалом и Барселоной. Встреча начнется в 17.15.

Мадридский клуб опубликовал стартовый состав на матч девятого тура Ла Лиги против Барселоны. Украинский голкипер Андрей Лунин сыграет с первых минут игры, пишет 24 канал .

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Один из самых главных матчей для украинца

Стартовый состав Реала : Лунин, Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди, Кроос, Модрич, Чуамэни, Вальверде, Бензема, Винисиус Жуниор.

Напомним, что основной голкипер Реала Тибо Куртуа травмирован.



Состав Реала / Фото с твиттера Реала

Карьера Лунина в Реале

Андрей Лунин перебрался в мадридский клуб в 2018 году из Зари. За это время он так и не стал основным игроком, переходя в аренды в Леганес, Вальядолид и Овьедо.

В нынешнем сезоне Лунин сыграл уже в 4 матчах, пропустил 3 гола и однажды отыграл на ноль.

Лунин станет первым украинцем, сыгравшим в Эль Класико. В Барселоне ранее выступал украинский защитник Дмитрий Чигринский, однако в матчах против Реала он не выходил на поле.