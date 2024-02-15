Гений и герой: известные издания поставили Лунина на первые полосы своих новых выпусков

Во вторник, 13 февраля, состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, где сыграли РБ Лейпциг и Реал. В старте "сливочных" сыграл голкипер Андрей Лунин.

Игру украинского голкипера высоко оценили авторитетные испанские издания. Они поставили Лунина на первые полосы своих новых выпусков, пишет 24 Канал.

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Что испанские СМИ пишут о Лунине

"Гений (Браим Диас) и Герой (Лунин)", – написала Marca.

"Трансформация в карьере Лунина: Реал доволен его игрой и не исключает возможности продления его контракта, который истекает в 2025 году", – написало издание AS.





Лунин на первых полосах испанских СМИ / Скриншот

Как прошел матч