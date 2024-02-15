Гений и герой: известные издания поставили Лунина на первые полосы своих новых выпусков
15 февраля 2024, 18:03Читати новину українською
Во вторник, 13 февраля, состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, где сыграли РБ Лейпциг и Реал. В старте "сливочных" сыграл голкипер Андрей Лунин.
Игру украинского голкипера высоко оценили авторитетные испанские издания. Они поставили Лунина на первые полосы своих новых выпусков, пишет 24 Канал.
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Что испанские СМИ пишут о Лунине
"Гений (Браим Диас) и Герой (Лунин)", – написала Marca.
"Трансформация в карьере Лунина: Реал доволен его игрой и не исключает возможности продления его контракта, который истекает в 2025 году", – написало издание AS.
Лунин на первых полосах испанских СМИ / Скриншот
Как прошел матч
- В поединке 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоялся на стадионе "Ред Булл Арена" в Лейпциге, мадридский Реал, с участием украинского голкипера Андрея Лунина, одержал победу с минимальным счетом 0:1 над командой РБ Лейпциг.
- Украинец в возрасте 25 лет стал одним из героев выездного противостояния с "быками", выполнив 9 сейвов и оставив свои ворота "сухими", что способствовало победе "сливочных" над немецким клубом.
- Авторитетные статистические порталы WhoScored и Sofascore признали Лунина лучшим игроком матча, оценив его соответственно на 9,2 и 9,8 баллов. Его показатель предотвращенных голов составляет 2,19.
- Ответный матч между Реалом и РБ Лейпцигом запланирован на 6 марта на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.