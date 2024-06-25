Установил новый бомбардирский рекорд: что покорилось Луке Модричу

Лука Модрич отметился забитым мячом в матче против Италии. Этот гол помог ему установить новый рекорд на Евро-2024.

В понедельник, 24 июня, в рамках последнего матча группового этапа на Евро-2024 встретились Хорватия и Италия. На последних минутах итальянцы смогли сравнять счет на 1:1.

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Новый рекорд на Евро-2024

Лука Модрич, забив гол Италии, установил новое историческое достижение. Он стал самым возрастным игроком в истории чемпионата Европы по футболу, который отметился забитым мячом на турнире.

Хорватский футболист забил гол в возрасте 38 лет и 289 дней. До этого рекорд принадлежал австрийцу Ивице Вастичу, который забил в ворота Польши на Евро-2008 в возрасте 38 лет и 257 дней.

Рекорд Луки Модрича на нынешнем Евро может еще превзойти 39-летний Криштиано Роналду, который до сих пор не отметился забитым мячом.

Отметим, что по результатам матча с Италией, Хорватия заняла третью позицию в Группе "В". Выход в плей-офф зависит от игры остальных команд.