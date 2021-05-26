Каштру впервые прокомментировал конфликт с Тайсоном в Шахтере

Португальский специалист Луиш Каштру впервые прокомментировал конфликт с полузащитником Тайсоном.

Ссора Каштру и Тайсона привела к тому, что хавбек был переведен в дубль, а вскоре с ним по взаимному согласию сторон был досрочно расторгнут контракт.

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"У нас была небольшая проблема, но все уже закончилось. Больше не стоит об этом говорить. Главное – это настоящее. Важно, что у Тайсона все хорошо, у Шахтера все хорошо, у меня, как у тренера, все хорошо. Важно то, что все в прошлом, все решилось. Тайсон – мой друг, которому я желаю удачи", – сказал 59-летний Каштру.

Конфликт Каштру и Тайсона: что известно