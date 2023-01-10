В Польше назвали лучшего спортсмена 2022 года: Роберт Левандовски только третий

Впервые за три года звездный футболист не выиграл награду "спортсмена года" в Польше. В этот раз титул достался девушке, покорившей мировой теннис.

В Польше определились с лучшим спортсменом в 2022 году. Традиционно его выбирали болельщики и читатели издания Przegląd Sportowy путем голосования.

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Прошедшие два года эта награда досталась звезде футбольной сборной Роберту Левандовски. Впрочем, на этот раз нападающий Барселоны оказался лишь третьим.

Вторую строчку занял гонщик из спидвея Бартош Змарзлик, который в прошлом году выиграл чемпионат мира по этому виду спорта. Ну а победительницей стала Ига Швентек.

21-летняя девушка стала первой представительницей тенниса с 1937 года, ставшей лучшей спортсменкой Польши. Ига уверенно удерживает первую строчку в рейтинге WTA.

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В 2022 году Швентек выиграла два турнира Grand Slam (Ролан Гаррос и US Open) и еще 8 ивентов WTA Tour. Более того, полячке покорилась самая длинная победная серия в женском теннисе за XXI век – 37 матчей.