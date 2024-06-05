Лучший бомбардир УПЛ остался без клуба: известна причина

Украинский нападающий Владислав Кулач покинул азербайджанскую Зиру. Стороны не захотели продлевать контракт, срок действия которого завершается 30 июня.

Азербайджанская Зира объявила об уходе украинского форварда Владислава Кулача. Контракт футболиста истек, и стороны решили не продлевать его. 31-летний центральный нападающий стал свободным агентом.

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Владислав Кулач покинул азербайджанскую Зиру

В Азербайджан Кулач перебрался в январе 2023 года из киевского Динамо на правах свободного агента. С тех пор Владислав сыграл за Зиру 38 официальных матчей, в которых забил 6 голов и отдал 1 ассист.

Контракт Владислава Кулача с Зирой истекает 30 июня, и стороны решили не продлевать его. Поэтому украинец покинул команду в связи с окончанием срока действия соглашения.

Напомним, в сезоне-2020/21 Кулач в составе Ворсклы стал лучшим бомбардиром УПЛ, забив 15 голов в 21 матче. После этого успеха он и перешел в Динамо.

Отметим, что Зира заняла второе место в чемпионате Азербайджана. В следующем сезоне команда выступит в квалификации Лиги Европы.

Сам Кулач является воспитанником Шахтера и принадлежал клубу с 2010 по 2019 гг. За первую команду "горняков" он не выступал.