Когда ассисты не менее красивы, чем голы: подборка лучших мячей 3-го тура УПЛ

Третий тур чемпионата Украины подарил интересные голы, особенно классными получились голы в Кривом Роге и Полтаве. Вашему вниманию – лучшие голы тура УПЛ.

В чемпионате Украины завершился 3-й тур сезона 2023-2024. Вышел он неполным, поскольку матч Динамо – Металлист 1925 года был перенесен из-за участия киевлян в еврокубках.

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Уикенд получился не очень результативным – всего 15 голов в семи матчах (2,14 в среднем за игру). 24 канал предлагает свою пятерку лучших мячей тура.

5. Даниил Бескоровайный (Кривбасс – ЛНЗ)

Криворожская команда одолела новичка УПЛ со счетом 2:0 и оба мяча попали в хит-парад. Открыть счет помогла неплохая комбинация перед перерывом. Илич подал, Стецьков сбросил, а Бескоровайный принял мяч и расстрелял Пенькова в упор.

4. Максим Задерака (Кривбасс – ЛНЗ)

Второй гол пришел на исходе игры. Его забил вышедший на замену Задерака, но главная изюминка в мяче принадлежит ассистенту. Дмитрию Хомченовскому удался классный закрученный навес прямо на голову партнеру по команде.

Видеообзор матча Кривбасс – ЛНЗ:

3. Эдуардо Герреро (Ворскла – Заря)

Луганчане смогли открыть счет в Полтаве уже на 4 минуте. Волошин запустил мяч в площадку и первым должен был быть на нем Чеснаков. Впрочем, нападающий Зори Герреро включил невероятную скорость, завоевал снаряд и прошил Исенка из острого угла.

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2. Фелипе Родригес (Ворскла – Заря)

Полтавчане хоть и проиграли, но в середине первого тайма смогли ненадолго восстановить паритет. Фелипе вышел из замены и уже через минуту принял подачу от Бацулы на грудь, обыграл защитника и перевесил Турбаевского.

Видеообзор матча Ворскла – Заря:

1. Илья Квасниця (Полесье – Рух)

Львовский клуб уверенно претендует на звание главной сенсации старта. Движение смогло одержать третью подряд победу, вырвав три очка на последних минутах против Полесья. Климчук на фланге обыграл оппонента и зря подал на дальнюю стойку. Туда успел Квасниця, взлету прошивший Бойко с острого угла.

Видеообзор матча Полесье – Рух (гол – с 5:20):