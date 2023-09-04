На матче клуба Кривцова в США развернули флаг России: демонстративное фото

В понедельник, 4 сентября, Интер Майами гостил на поле Лос-Анджелес в очередном туре МЧС. Кроме голов на трибунах стадиона был замечен вражеский флаг.

Херардо Мартино привлек всех звездных футболистов своей команды. В старте Интер Майами вышло бывшее звездное трио из Барселоны – Жорди Альба, Серхио Бускетс и Лионель Месси. Также с ними с первых минут начал матч наш центрбек Сергей Кривцов, сообщает 24 Канал.

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Неприятный "подарок" на стадионе в США

Никто из них не смог отличиться в первом тайме, но помог Интеру первым размочить нули на табло. Первый гол во встрече оформил Фариас уже на 14-й минуте матча.

После перерыва команды на двоих забили три гола. Сначала Альба удвоил преимущество гостей из Майами 0:2. А в конце поединка Кампана и Голлингдеш обменялись результативными ударами – 1:3.

Во время матча зрители на своих экранах могли заметить российский флаг на одной из трибун местного стадиона. Вот такая неприятность от болельщиков в США. За океаном не забыли о войне в Украине, а тут тебе такой триколор на трибунах. Возможно, на стадионе были россияне, живущие, по их мнению, в загнивающих Штатах.



Флаг России на матче Лос-Анджелес – Интер Майами / Кадр с видео

Финальный свисток зафиксировал выездную победу Интер Майами со счетом 1:3. Лионель Месси, проведший на поле весь поединок, уже в двух матчах подряд не забивает. Кривцов тоже отыграл полную встречу.

Интер благодаря победе вышел из последнего места в таблице и теперь с 25 баллами занимает 14-ю позицию.