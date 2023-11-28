Подтверждение слов менеджера украинца: когда состоится бой Ломаченко с Камбососом

Все больше информации появляется вокруг предстоящего возвращения Василия Ломаченко в ринг. Вероятно, что поклонники бокса смогут вновь увидеть украинского боксера по делу уже в следующем 2024 году.

Соперником украинца должен стать бывший абсолютный чемпион мира по легкому весу Джордж Камбосос. Ожидается, что поединок состоится на территории соперника украинца – в Австралии. Ранее сообщалось, что фаворитом места проведения боя станет стадион RAC Arena в городе Перт, который может разместить 15 тысяч зрителей.

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Все, как и ожидалось

По информации издания, поединок между Василием Ломаченко и Джорджем Камбососом состоится 14 апреля 2024, то есть 13 апреля в США.

На кону поединка будет стоять титла IBF, который нынешний абсолютный чемпион мира по легкому весу Дэвин Хейни должен сделать его вакантным. Хотя официально еще никто не объявил о бое Ломаченко – Камбосос, но СМИ уже активно подогревают интерес к этому вероятному поединку.

Ранее менеджер украинца Эгис Климас уверял, что Ломаченко отвергает все мысли о подготовительных поединках, Василий хочет вернуться на ринг сразу из боя за титул.

Камбосос-младший не скрывает своей радости, что, наконец, сможет подраться против украинского боксера, с которым должен был встретиться еще в 2022 году, когда был в статусе абсолюта. Но тогда в Украине началось полномасштабное вторжение России, поэтому Ломаченко отбросил бокс в сторону и принял защиту родного города Белгород-Днестровского.

Хотя впоследствии вернулся в ринг, но со второй попытки не сумел получить звание абсолютного чемпиона, сомнительно проиграл Дэвину Хэйни. Это было последнее сражение Ломаченко, которое состоялось в мае 2023-го.