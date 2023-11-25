На территории соперника: где и когда может произойти возвращение Ломаченко на ринг

Все больше информации появляется вокруг предстоящего возвращения Василия Ломаченко в ринг. СМИ уверены, что следующим соперником украинца будет австралийский боксер Джордж Камбосос.

Об этом ранее заявлял и глава Top Rank Боб Арум. При этом на кону боя Ломаченко – Камбосос будет чемпионский титул по версии IBF, который Девин Хейни сделает вакантным. Менеджер украинца Эгис Климас уверял, что Василий отказывается от каких-либо подготовительных боев. Украинец хочет вернуться на ринг сразу из титульного поединка.

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Где может состояться поединок, который еще не подтвердили

Также в прессе думали, когда может произойти возвращение Ломаченко на ринг. А вот менеджер украинского боксера заверил, что следующий бой Василия состоится в новом 2024 году. Не исключено, что боксеры разразятся уже в апреле следующего года.

Теперь уже начали думать, если команды Ломаченко и Камбососа ударят по рукам, то в какой же стране состоится поединок с участием украинского боксера. Рассматриваются варианты со стадионами в Аделаиде, Сиднее, Мельбурне и США.

Фаворитом среди этого списка является стадион RAC Arena в городе Перт, который может разместить около 15 тысяч болельщиков бокса. Если это так, то Джордж Камбосос подерется при поддержке родных трибун.

Отметим, что Ломаченко и Камбосос могли встретиться на одном ринге гораздо раньше – еще в 2022 году. Однако тогда Василий отказался от всех поединков из-за начала полномасштабного вторжения России в Украину. Тогда боксер отложил перчатки в сторону и взял в руки оружие, пополнив ряды территориальной обороны своего родного города Белгород-Днестровского.

В последний раз Ломаченко выходил на ринг в мае этого 2023 года, когда был близок к победе над абсолютным чемпионом мира в легком весе Дэвином Хейни. Победа американца, по итогам судейских записок, вызвала много сомнений.