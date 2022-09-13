Ломаченко делает честь своей стране и боксу, – промоутер украинца о бое с Ортисом

Василий Ломаченко 12 августа официально получил нового соперника. Он выйдет на ринг в конце октября.

Арум: Когда он был нужен своей стране, Василий не колебался

Соперником украинца стал американец Джемейн Ортис. Этот поединок состоится 29 октября в Нью-Йорке.

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Промоутер Боб Арум прокомментировал назначение боя Василия Ломаченко и американского легковеса Джемейна Ортиса.

"Василий Ломаченко делает честь своей стране и боксу. Когда он был нужен своей стране, Василий не колебался. Мы очень рады, что он в безопасности и снова будет бороться в Hulu Theater на "Мэдисон-сквер-гарден". В своем доме далеко от дома.

Джемейн Ортис – молодой, голодный, непобедимый боец. Он понимает, что победа над такой живой легендой как Лома изменит его жизнь", – сказал опытный промоутер.

Что не так с Ломаченко

После начала полномасштабного вторжения россии Ломаченко вступил в территориальную оборону Белгород-Днестровского и отказался от поединка с Джорджем Камбососом-младшим.

Известные спортивные деятели неоднократно сообщали, что Василий находится в рядах ВСУ. Однако боксер никак не комментировал российскую агрессию.

Ломаченко впервые заговорил о российской агрессии лишь на 6-м месяце войны. До этого он хранил свое молчание и публиковал в сети неоднозначные сообщения. В своем обращении он не осудил действия русской армии.

Также он попал под шквал критики из-за интервью со скандальным митрополитом Запорожским и Мелитопольским Лукой, которое дал 30 марта российской службе ВВС.