Черкассы впервые сыграли в УПЛ: ЛНЗ уступил Черноморцу в дебютном матче в элите - видео

Черкасский коллектив не смог реализовать дебют мечты. "Моряки" же в свою очередь удачно начали новый сезон в УПЛ.

ЛНЗ – Черноморец 0:2

Голы: Бойчук, 38, Шпорн, 65

ЛНЗ и Черноморец провели встречу в рамках 1-го тура Украинской Премьер-лиги, победителями из которой вышел одесский коллектив. Оба клуба подошли к матчу в обновленных составах, пишет 24 Канал.

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Первый блин насмарку

Команды продемонстрировать достаточно интересный поединок, насыщенный рядом острых моментов с обеих сторон. Однако как и ЛНЗ, так и Черноморец пытались задать хороший тонус на сезон, одержав победу в стартовом матче кампании. Такого успеха удалось добиться более опытному коллективу, а именно "морякам", которые взвешенно пользовались своими моментами. Также стоит отметить, что в составах обеих команд появилось много новичков со стартовых минут (к примеру, в основе ЛНЗ играли Максим Ковалев, Сергей Рыбалко, Максим Прядун, Владислав Наумец, а Черноморца – Александр Васильев, Богдан Бойчук, Йон Шпорн, Лука Гучек).

Большая часть первого тайма коллективы обменивались острыми моментами, однако гол пришел только в конце первой половины матча. Взятием ворот смог отличиться Богдан Бойчук на 38-й минуте, который смог запереть навес Ореста Кузика. Вингер удачно сыграл на опережение и отправил мяч в противоход голкиперу, 0:1.

Во втором тайме ЛНЗ бросился отыгрываться, однако в одном из эпизодов поймал контратаку на свои ворота. В этот раз Богдан Бойчук ассистировал Йон Шпорну. Украинец элегантно отдал передачу в штрафную оппонента, а словенец без шансов для голкипера вдвое предпочтение во встрече, 0:2. Но вот стоит все же отметить, что команды били по чужим воротам одинаково (по 12 ударов), однако Черноморец лучше реализовывал свои возможности.

Видеообзор матча ЛНЗ – Черноморец:

Таким образом ЛНЗ дебютирует в УПЛ поражением, однако "производители семян" продемонстрировали своим фанатам, что они способны показывать хороший футбол. Черноморец же в свою очередь одерживает уверенную победу и надеется провести текущую кампанию как можно лучше.

ЛНЗ первый представитель Черкасс ((в этом сезоне также дебютировал Житомир, благодаря представительству Полесья) в Украинской Премьер-лиге. Так что остались только 3 области, чьи команды еще никогда не выступали на высшем украинском уровне, а именно: Хмельницкий, Сумы и Херсон.