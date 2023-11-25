Динамовец, которого забраковал Луческу, оформил очередной ассист в Европе: голевое видео

В пятницу, 24 ноября, Заглембе гостил на поле ЛКС из Лодзя в рамках 16-го тура польского Экстракляса. Гости одержали уверенную и главное, что "сухую" победу.

Уже на 9-й минуте матча счет был открыт. Заглембе заработал право на штрафной с фланга, который взялся исполнять Сергей Булец. Украинский хавбек отдал идеальную точность передачу на Бартоша Копача, который со второй попытки сумел переиграть голкипера и размочить нули на табло., пишет 24 Канал.

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Результативное действие украинца

Украинский легионер Заглембе совершил свой четвертый ассист в 16 матчах за польский клуб. Также в его активе один гол.

Видео ассиста Булецы по Заглембе

Напомним, что Булец выступает Заглембе на правах аренды до конца текущего сезона-2023/2024. После чего вернется в киевское Динамо, с которым у него как раз в конце сезона заканчивается контракт. Поэтому не исключено, что Сергей сменит клуб уже в летнее трансферное межсезонье.

Отметим, что на старте второго тайма клуб украинца удвоил преимущество ЛКС и установил окончательный счет встречи – 0:2.

После победы Заглембе набрал уже 24 балла и занимает 7 место. ЛКС никак не может выбраться со дна турнирной таблицы – последняя 18-я строчка и всего 8 очков.