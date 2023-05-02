Мудрику нужно время: Лэмпард назвал главную проблему украинца в Челси

Исполняющий обязанности главного тренера лондонского Челси Фрэнк Лэмпард оценил игровые качества Михаила Мудрика. Украинскому вингеру никак не удается реализовать свой потенциал в новом клубе.

Лондонский Челси проводит провальный сезон в АПЛ. За 4 тура до завершения чемпионата "синие" находятся на 12-й позиции в турнирной таблице, упустив шансы попасть в еврокубки.

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Во вторник, 2 мая, команду Мудрика ожидает принципиальное лондонское дерби с Арсеналом. Украинский вингер наконец должен оправдывать щедрые авансы, которые ему были предоставлены после трансфера.

Лэмпард: Мудрик станет для нас отличным игроком

Однако есть важный компонент, который нужно усовершенствовать 22-летнему футболисту. Современный вингер должен думать не только об атаке, но и уметь выполнять оборонные функции. Об этом накануне дерби рассказал исполняющий обязанности главного тренера Челси Фрэнк Лэмпард.

"Есть вещи, которые наверняка не видны на поверхности и не относятся непосредственно к футболу. Но мы надеемся, что Мудрик станет для нас отличным игроком на многие годы.

За этот короткий период вы могли видеть всплески в его игре, но ему еще многому нужно научиться, и это совершенно нормально для молодых игроков.

Вингерам нужно уметь выполнять и оборонительные функции, и для этого нужно время. Иначе тяжело побеждать в матчах", – сказал Лэмпард.

Напомним, что в нынешнем сезоне Михаил Мудрик сыграл за Челси 13 матчей во всех турнирах и отдал 2 ассиста. В клубе давно заждались голов от украинца, за которого заплатили 100 миллионов евро.