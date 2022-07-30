Ливерпуль стал победителем Суперкубка Англии, обыграв МанСити с дряблым Голландом

Ливерпуль и Манчестер Сити 30 июля разыграли первый английский трофей в новом сезоне-2022/2023. Клубы сошлись в Суперкубке страны, где сильнее оказались подопечные Юргена Клоппа.

Ливерпуль – Манчестер Сити 3:1

Голы: Александер-Арнольд, 21, Салах, 83, Нуньес, 90+4 – Альварес, 70

Поединок между двумя лучшими клубами Англии открыл новый сезон-2022/2023. Это первый матч МанСити без Александра Зинченко, недавно перешедшего в лондонский Арсенал, пишет 24 канал.

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Первый опасный момент во встрече был создан хозяевами. Салах как лидер команды, ведь Ливерпуль покинул Садио Мане, взял на себя инициативу. Мохаммед продемонстрировал мастерство в штрафной соперника и пробил низом. Но мяч разминулся со штангой.

МанСити ответил неточным дальним ударом Де Брюйне.

Команды показывали ровную игру на футбольном поле. Александер-Арнольд нашел своей передачей главой Робертсона, но тот пробил мимо владения Эдерсона.

Через пять минут Диаз головой пробил прямо по центру ворот, где стоял Эдерсон.

Уже на 21-й минуте счет в матче стал 1:0 в пользу Ливерпуля. Александер-Арнольд получил передачу на грани штрафного "горожан" и красивым ударом под дальнюю штангу заставил голкипер МанСити вынимать мяч из сетки ворот. Мяч от штанги оказался во владениях Эдерсона.

Голланд потерялся в игре МанСити

Звездное приобретение Сити Эрлинг Голланд потерялся на футбольном поле и показал себя только на 34-й минуте. Но с ударом головой от норвежца справился Андриан, удачно избравший позицию на линии собственных ворот.

Больше острых моментов в первом тайме не было. Подопечные Юргена Клоппа ушли на отдых с минимальным преимуществом в счете.

Суперкубок Англии / Фото с твиттера Ливерпуля

После перерыва "пожар" был у ворот Ливерпуля. Марез классно обработал заброс в штрафную "мерсисайдцев", но в упор расстрелять ворота соперника уже не сумел. С легким ударом Рияда справился Адриан.

Мог Александер-Арнольд оформлять дубль, но защитник вынес мяч с ворот после удара Тренда.

Голевая перестрелка

В середине второго тайма Сити удалось сравнять цифры на табло. Фоден отозвался на классное заброс, но не смог переиграть Адриана. На добивании был Альварес, запихавший мяч в сетку ворот Ливерпуля. Однако лайнсмен поднял флажок, зафиксировав офсайд. Арбитр долго просматривал эпизод с помощью ВАР и зачислил гол новичка Сити, который забил свой дебютный гол в официальных матчах за "горожан" – 1:1.

Через несколько минут главный арбитр встречи снова побежал смотреть видеоповтор. Мяч после подачи Салаха на голову Нуньеса встретился с рукой Диаса. Апелляции нападающего убедили судью, который после видеоповтора указал на 11 метров. Салах легко с пенальти обыграл Эдерсона – 2:1.

Уже в компенсированное арбитром время Нуньес увеличил преимущество "мерсисайдцев". Нуньес головой в упор расстрелял владения Эдерсона – 3:1.

Мяч отскочил к Голанда, который убежище расстреливал ворота Ливерпуля. Но норвежский форвард изо всех сил попал в перекладину.

Ливерпуль – победитель Суперкубка Англии. Прекрасное начало сезона для Юргена Клоппа и его команды.