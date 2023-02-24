Стремительное повышение после УПЛ: Ливерпуль может заменить Клоппа бывшим наставником Шахтера

Роберто Де Дзерби показывает прекрасные результаты в Брайтоне, возглавленном осенью прошлого года. Его работа не осталась незамеченной одним из топ-клубов Англии.

Этот сезон выходит провальным для Ливерпуля. Команда Юргена Клоппа на неделе разгромно уступила дома Реалу (2:5) и почти оформила вылет из Лиги чемпионов.

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Провал по итогам сезона может вылиться в отставку немецкого наставника. Пока контракт Клоппа с Ливерпулем рассчитан до 2026 года, а руководство полностью поддерживает немца.

Впрочем, невыход в Лигу чемпионов на следующий сезон может заставить тренера самого подать в отставку. В СМИ уже попал список кандидатов взамен Юргену. Фаворитом на этот пост является наставник Брайтона Роберто Де Дзерби, работавший в сезоне 2021-2022 в Шахтере.

Сообщается, что у итальянца есть в контракте с "чайками" пункт об отступных в 13 миллионов евро. Если у Роберто не получится возглавить Ливерпуль, среди альтернатив называют Зинедина Зидана, Томаса Тухеля, Юлиана Нагельсманна и Маурисио Почеттино.

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Напомним, что после 22 матчей Брайтон и Ливерпуль набрали равное количество баллов (по 35) и делят 7 и 8 места. Расстояние от зоны Лиги чемпионов составляет семь очков, но при этом четвертый Тоттенхэм отыграл на два матча больше.

. Юрген Клопп возглавил Ливерпуль в 2015 году. За это время немец выиграл с командой Лиги чемпионов, АПЛ. Кубок и Суперкубок Великобритании. Кубок Лиги и Клубный чемпионат мира. Также его команда дважды проигрывала в финале ЛЧ и становилась вицечемпионом Лиги Европы.